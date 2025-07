Complexo de Viana

Detento é morto por colega de cela em presídio no ES

A vítima foi morta por um colega de cela, na madrugada de terça-feira (22)

Um detento foi morto por outro presidiário, de 31 anos, durante uma briga em uma cela da Penitenciária de Segurança Máxima 1 (PSMA1), no Complexo de Viana , no Espírito Santo , na madrugada de terça-feira (22). Segundo a Secretaria de Justiça (Sejus), a ocorrência foi comunicada às autoridades policiais e ao judiciário.>

O suspeito foi autuado pelo artigo 121 do Código Penal por conta do crime, considerado como homicídio. Ele possui duas entradas e saídas no sistema prisional desde abril de 2014, pelos artigos 12, da Lei 10826/03, 121 e 157, do Código Penal, além do artigo 163 do Código Penal. >