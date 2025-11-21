Penitenciária de Segurança Máxima 1

Detento é morto por colega de cela e tem olhos arrancados em presídio do ES

Preso por homicídio e tortura, Jonatas Aquiles Gonçalves de Souza, de 26 anos, é o principal suspeito de matar Paulo Cesar dos Santos, de 40 anos

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:19

Um detento de 40 anos, identificado como Paulo Cesar dos Santos, foi morto espancado e teve os olhos arrancados, na madrugada desta sexta-feira (21), na Penitenciária de Segurança Máxima 1, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana. O suspeito do crime é o companheiro de cela da vítima, Jonatas Aquiles Gonçalves de Souza, de 26 anos, preso desde 2017 por homicídio e tortura.

Paulo Cesar cumpria pena desde 2020 por homicídio e furto. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Jonatas foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, e, após a autuação, retornará ao sistema prisional. “O caso foi comunicado a todas as autoridades judiciais e vai seguir sob investigação da Polícia Civil”, informou a pasta.

* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta.

