Home
>
Polícia
>
Detenta que fugiu de hospital deixando filho para trás é recapturada no ES

Detenta que fugiu de hospital deixando filho para trás é recapturada no ES

Aline Barreto Alcântara, de 30 anos, foi recapturada pela PM durante patrulhamento em Cariacica; ela estava foragida desde o dia 18 de março