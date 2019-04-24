Home
>
Polícia
>
Detenta que escapou de escolta em hospital no ES continua foragida

Detenta que escapou de escolta em hospital no ES continua foragida

Aline Barreto Alcântara escapou na madrugada de 18 de março após fugir pela báscula do banheiro do Hucam; ela tinha ido até ao local para internar o filho bebê