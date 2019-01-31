Home
Despachante acusado de ajudar bandidos é preso em Vila Velha

Estão envolvidos no crime: despachantes, pessoas especializadas em confecção e adulteração de placas e roubo de veículos; suspeitos serão indiciados por falsidade ideológica.