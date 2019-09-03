Desconfiada de traição, mulher quebra carro de vizinho por engano no ES

1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

Vitória. Desconfiada de que estava sendo traída, uma mulher destruiu um carro, em Vitória, achando que era do companheiro. Na verdade, o veículo era de um vizinho, que acabou no prejuízo. A acusada acabou detida por policiais militares e o caso foi parar na 1ª Delegacia Regional, em

Polícia Militar alegando que acordou com barulhos vindos da rua. A confusão aconteceu na madrugada desta terça-feira (03) no bairro Nova Palestina. Por volta das 4h30, uma moradora do bairro acionou aalegando que acordou com barulhos vindos da rua.

Ao olhar pela janela, flagrou uma mulher depredando um veículo com uma faca e um pedaço de madeira. Ela teria quebrado quatro vidros e furados três pneus. O modelo do carro não foi informado pela polícia.

Quando os militares chegaram ao local, avistaram a mulher com pedras na mão, tentando arrombar o portão de uma residência. Visivelmente transtornada, a mulher relatou aos PMs que o marido dela estava no imóvel com a amante.

Enquanto a polícia ainda atendia a ocorrência, um homem compareceu ao local e informou ser o atual proprietário do veículo danificado. A mulher foi detida e encaminhada à 1ª Delegacia Regional.