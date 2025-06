Sul do ES

Denúncia em escola acaba com aluno preso em Mimoso do Sul

Meninas de 11 anos relataram que um colega de 18 anos tentou beijá-las na unidade escolar

Um jovem de 18 anos acabou preso após denúncia de que teria tentado beijar duas meninas de 11 anos na escola em que os envolvidos estudam em Mimoso do Sul, região Sul do Espírito Santo. O nome da unidade não está sendo divulgado na reportagem para preservar a identidade das menores de idade, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.>