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Audiência de Custódia

Dentista acusado de assediar paciente é solto após pagar fiança

A Justiça estipulou uma fiança de R$ 1 mil, que já foi paga

Publicado em 

30 mai 2019 às 20:31

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 20:31

Vítima contou que foi vítima de abuso sexual durante consulta com dentista em Cariacica Crédito: Elis Carvalho
O dentista suspeito de importunação sexual foi solto após passar por uma Audiência de Custódia, na manhã desta quinta-feira (30), no Centro de Triagem de Viana. A Justiça estipulou uma fiança de R$ 1 mil, que já foi paga. 
O dentista foi preso em flagrante depois de ser denunciado por assédio, na tarde de quarta-feira (29). A denúncia partiu de uma empresária, de 34 anos, que teria sido assediada durante uma consulta, em Campo Grande, Cariacica. 
Segundo a juíza Milena Souza Vilas Boas, a liberdade do dentista "não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita". 
No entanto, para não ter a prisão preventiva decretada, o dentista deve seguir algumas medidas cautelares, como não frequentar bares e boates, não sair da Grande Vitória sem autorização de um juiz, ficar recolhido em casa das 20h às 6h, além de comparecimento a todos os atos do processo. 
O CASO
Uma empresária de 34 anos procurou à polícia na quarta-feira (29) para denunciar um dentista por assédio sexual. A ocorrência teria acontecido dentro do consultório do profissional, em Campo Grande,Cariacica.
De acordo com a empresária,pela manhã, ela foi ao consultório para um procedimento dentário. Assim que entrou na sala do dentista, a empresária diz que já sentiu algo estranho na forma como ele a olhava. Ela conta que o profissional pediu para que ela deitasse na cadeira reclinável e, enquanto conversava com ela, começou a alisar a cintura da mulher.
Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, ela explicou que tentou se esquivar por várias vezes do homem mas que, quanto mais tentava se desvencilhar, mais ele pressionava e passava a mão na cintura dela. Em um primeiro momento, ela diz que o sentimento que teve foi de culpa.
A empresária diz que chegou a pensar que poderia estar vestida de forma inapropriada e que, por isso, pudesse ter despertado algo no dentista. Ela afirma que só se deu conta de que tava sofrendo um abuso sexual quando o profissional debruçou o corpo em cima dela, pressionando e esfregando o braço nos seios da vítima.
De acordo com a mulher, ela não conseguiu ter nenhum tipo de reação. Inclusive, diz que sempre que via casos de assédio em lugares públicos, nos ônibus ou até mesmo dentro de estabelecimentos em que a vítima não reagia, ela julgava.
Ela afirma que pensava que conseguiria fazer um escândalo caso algo parecido acontecesse com ela. Hoje, a empresária confessa que ficou em estado de choque, com medo de estar cometendo injustiça contra o profissional.
A empresária entrou em contato com a PM, que foi até o local e encaminhou o dentista para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, que funciona da DP de Cobilândia. Já na delegacia, a vítima e o acusado prestaram depoimento.
De acordo com o delegado Amauri Marcondes, o depoimento da vítima é bastante contundente e o dentista nega todas as acusações. Apesar disso, ele foi autuado por importunação sexual, crime com pena de um a cinco anos de detenção.
Como não cabe fiança, ele passará a noite na delegacia e, nesta quinta-feira (30), será encaminhado para uma audiência de custódia, onde o juiz vai decidir se vai converter a prisão em flagrante para prisão preventiva, ou se vai liberar para que ele responda em liberdade. Procurados, os advogados da clínica odontológica preferiram não se pronunciar por enquanto.
A Polícia Civil não divulgou o nome e a idade do dentista.
 

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