Home
>
Polícia
>
Delegado vai pedir prisão de irmãos suspeitos de matar fisioterapeuta no ES

Delegado vai pedir prisão de irmãos suspeitos de matar fisioterapeuta no ES

Segundo o delegado Cláudio Rodrigues, os suspeitos são irmãos, com idades próximas de 18 e 27 anos, e moram em Ibatiba.