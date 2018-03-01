Delegado que se envolveu em acidente com morte continua de licença

Quase 20 dias após após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista em Minas Gerais, o delegado titular de Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado Adhemar Pereira Fully continua de licença. Ele estava em um veículo e bateu contra uma uma motocicleta em Manhumirim, no dia 10 de fevereiro, e saiu do local sem prestar socorro.
A vítima, o comerciante Fernando José de Oliveira, foi levada para o hospital, mas morreu. O delegado se apresentou para a polícia mineira no dia 11, um dia depois do acidente.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o delegado está afastado por motivo de licença médica, mas não informou o motivo e nem por quanto tempo. Durante o seu afastamento, o delgado Ricarte Teixeira ficará responsável pela delegacia.
ENTENDA O CASO
Segundo testemunhas a jornais mineiros, Adhemar Fully teria feito uma ultrapassagem proibida, batendo de frente contra um motociclista e fugido do local logo após o acidente. O motociclista foi encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
De acordo com jornais da região de Manhumirim, o veículo que que bateu contra o motociclista - modelo Golf 1.6 Sportline - foi encontrado abandonado na MG111 e tinha placas de São José do Calçado, Sul do Espírito Santo. O carro está em situação legal, de acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp).