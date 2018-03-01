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Sul do ES

Delegado que se envolveu em acidente com morte continua de licença

O motivo e tempo de afastamento não foram divulgados

Publicado em 01 de Março de 2018 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 16:31
Delegado Adhemar Pereira Fully, da PCES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quase 20 dias após após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista em Minas Gerais, o delegado titular de Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado Adhemar Pereira Fully continua de licença. Ele estava em um veículo e bateu contra uma uma motocicleta em Manhumirim, no dia 10 de fevereiro, e saiu do local sem prestar socorro.
A vítima, o comerciante Fernando José de Oliveira, foi levada para o hospital, mas morreu. O delegado se apresentou para a polícia mineira no dia 11, um dia depois do acidente.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o delegado está afastado por motivo de licença médica, mas não informou o motivo e nem por quanto tempo. Durante o seu afastamento, o delgado Ricarte Teixeira ficará responsável pela delegacia.
ENTENDA O CASO
Segundo testemunhas a jornais mineiros, Adhemar Fully teria feito uma ultrapassagem proibida, batendo de frente contra um motociclista e fugido do local logo após o acidente. O motociclista foi encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
De acordo com jornais da região de Manhumirim, o veículo que que bateu contra o motociclista - modelo Golf 1.6 Sportline - foi encontrado abandonado na MG111 e tinha placas de São José do Calçado, Sul do Espírito Santo. O carro está em situação legal, de acordo com o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp).

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