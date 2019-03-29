Home
>
Polícia
>
Delegado diz que roubo de R$ 400 milhões em joias "foge da normalidade"

Delegado diz que roubo de R$ 400 milhões em joias "foge da normalidade"

O delegado pediu para que a vítima levasse à delegacia parte das joias que ele afirma ter caído das mãos dos bandidos na hora da fuga; por enquanto o idoso não retornou à DRCCP