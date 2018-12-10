Delegacias de Vitória e da Serra ficam sem delegado no domingo

3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, ficou sem delegado Crédito: Google

DHPP) de Vitória ficaram desde o início da noite deste domingo (9), até a manhã desta segunda-feira (10), sem delegado. Funcionários afirmam à reportagem da TV Gazeta que a situação seria devido à falta de efetivo da Polícia Civil. Quem precisou de atendimento acabou voltando para casa sem registrar boletim de ocorrência. A 3ª Delegacia Regional da Serra e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa () deficaram desde o início da noite deste domingo (9), até a manhã desta segunda-feira (10), sem delegado. Funcionários afirmam à reportagem daque a situação seria devido à falta de efetivo daQuem precisou de atendimento acabou voltando para casa sem registrar boletim de ocorrência.

Uma advogada, que não quis ser identificada, estava com um cliente preso na delegacia da Serra, mas não conseguiu resolver a situação porque o local estava sem delegado desde o meio da tarde.

"Chegamos aqui, falaram que a previsão de chegada seria 19h, 20h, se o delegado viesse. Depois de muita dificuldade nós conseguimos entrar e conversar com o nosso cliente, isso depois de uma hora que nós estávamos aqui", relata.

A advogada conta ainda que, durante o tempo em que ficou esperando, viu vítimas de dois assaltos a ônibus ficarem sem atendimento na delegacia. "Tiveram dois assaltos a ônibus no intervalo de menos de duas horas. Ficou um caos ali dentro, eles (funcionários) falando que não tinha delegado e várias pessoas desistiram".

ASSALTADOS NA BR

BR 101 tiveram que voltar para casa. O operador de logística Guilherme Vieira contou que funcionários da delegacia deram outra versão sobre a falta de delegado no local. Dentro da delegacia, outras pessoas aguardavam por atendimento. Algumas esperavam desde as 16h. Quatro jovens que foram assaltados nativeram que voltar para casa. O operador de logística Guilherme Vieira contou que funcionários da delegacia deram outra versão sobre a falta de delegado no local.

"Falaram que o sistema está fora do ar e que não está imprimindo nada, por isso não tem como fazer o boletim de ocorrência (B.O)", contou o jovem. O grupo de amigos ficou indignado.

Entre eles, estudante Ketlyn Fagundes questionou a falta de delegado e fez um desabafo.

Eu achei um absurdo, porque a gente vem aqui procurando atendimento, acaba de ser assaltado, vem procurando alguma coisa para ajudar e acaba saindo de mão abanando para casa. Mandaram a gente voltar amanhã, mas como a gente fica? Apontaram a arma para a nossa cabeça e a gente fica sem fazer nada? Cadê a polícia? Ketlyn Fagundes, estudante

DHPP

O mesmo problema aconteceu na Delegacia de Homicídios em Vitória. Neste domingo à noite faltaram dois servidores. O último delegado que fez plantão neste domingo (9) na DHPP saiu às 19h. Durante o restante da noite e toda a madrugada, o local ficou sem delegado e escrivão.

Funcionários das duas delegacias informaram à reportagem que o motivo das ausências seria a falta de efetivo na Polícia Civil.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou em nota que trabalha diariamente para a melhoria dos seus serviços e atendimento em todo o Espírito Santo e que a situação ocorrida foi pontual e todas as ocorrências e demandas foram atendidas.

Além disso, informou ainda que dois concursos para a Polícia Civil, que já estão autorizados pelo governo do Estado, vão abrir 206 oportunidades, sendo 33 para delegados. Também haverá chances para as funções de escrivães, peritos oficiais criminais, investigadores de polícia, médicos legistas, dentre outros.

Com informações de Rodrigo Maia e Daniela Carla