De vida bem sucedida em Dubai a assassinado por causa do crack no ES

Makram Raddaqui, 33 anos, foi morto por vingança Crédito: Divulgação/Polícia Civil

De vários empregos em Dubai, nos Emirados Árabes, para uma morte trágica em decorrência do vício do crack na Serra, na Região Metropolitana de Vitória, Espírito Santo. Essa é a história do tunisiano Makram Raddaqui, 33 anos, morto com um tiro em decorrência de vingança, no dia 29 de dezembro, no bairro São Geraldo.

Segundo o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, Rodrigo Sandi Mori, Makram tinha uma vida estabelecida em Dubai - onde, além de falar sete idiomas, atuava como DJ, compositor e massagista - mas veio ao Espírito Santo para se encontrar com um primo que não conhecia.

No Estado, ele acabou viciado em crack, bebidas alcoólicas e acabou perdendo a filha e a esposa, que estão na Tunísia. "Isso é exemplo do que a droga leva e destrói sonhos. É um cara que tinha tudo e conseguiria um emprego onde ele quisesse no mundo. A morte dele está até hoje em todos os jornais de Dubai e da Tunísia porque ele era muito querido lá", afirmou Sandi Mori.

Makram Raddaqui chegou a ter emprego fixo no Espírito Santo, mas acabou como lavador de carros na frente da UPA de Carapina, onde usava o dinheiro para comprar entorpecentes. A família tentou de todas as formas tirá-lo da rua e planejava vir ao Brasil para levá-lo para a Tunísia, mas ele acabou morrendo antes, completou o delegado.

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VINGANÇA

Segundo as investigações, a morte da vítima, na madrugada do dia 29 de dezembro, foi em decorrência de uma vingança. Makram teria pedido o autor do crime, Marivam Coutinho de Souza, de 46 anos, oferecer crack a um suposto policial perto da UPA de Carapina, ocasião em que Marivam levou uma surra do homem.

Marivan Coutinho de Souza foi preso acusado de assassinar o tunisiano Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Revoltado, Marivam armou para matar Makram. De madrugada, no bairro São Geraldo - vendo que o tunisiano não tinha feito dinheiro para comprar crack - o acusado chamou a vítima para usar a droga em um terreno abandonado, ocasião em deu três tiros em Makram, sendo que somente um acertou na região da axila.

Marivam foi preso e confessou o crime na tarde deste domingo (5). Depois da morte, a embaixada da Tunísia entrou em contato com a gente, assim como os familiares. Inicialmente o corpo dele estava sem identificação, completou o delegado.