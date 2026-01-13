Armação

Criminosos simulam fiscalização e roubam caminhão na BR 101 em Mimoso do Sul

Veículo carregado de frutas foi levado na madrugada desta terça-feira (13); vítima foi abandonada na rodovia ES 297

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:31

Caminhão roubado na BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

Um caminhoneiro de 39 anos foi feito refém durante um assalto durante uma falsa fiscalização armada por suspeitos na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (13). A vítima contou à Polícia Militar que o caminhão e a carga de frutas que iriam para Macaé, no Rio de Janeiro, foram roubadas.

Para a polícia, a vítima contou que, após passar pela praça de pedágio em Mimoso do Sul, por volta das 2h, avistou cones e homens sinalizando a via. Acreditando que se tratava de funcionários da concessionária que administra a rodovia ou de algum acidente, reduziu a velocidade e parou o caminhão, momento em que foi anunciado o assalto.

O caminheiro disse que foi colocado em um carro de cor preta, com o rosto coberto por um capuz. Por volta das 4h, a vítima foi abandonada na rodovia ES 297, com R$ 50, em frente a uma fazenda próxima ao local do fato. Os suspeitos, segundo relato da vítima, questionaram sobre seguro do caminhão e da carga. O celular e demais pertences dele permaneceram no interior do caminhão e foram levados.

O veículo roubado, Mercedes-Benz 1118, cor bege, carroceria de madeira, seguiu em direção ao Estado do Rio de Janeiro. A vítima informou não ter sofrido agressões físicas.

