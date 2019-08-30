Home
Criminosos são presos após tiroteios no meio da rua em bairro da Serra

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, um deles aparece fazendo um ataque a tiros contra traficantes rivais

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 00:08

Rafael Moraes Queiros e Artur Nunes foram presos acusados de promover tiroteios, no bairro Jardim Carapina, na Serra Crédito: Policia Civil

A dupla Rafael de Moraes Queirós, o Biel, 25 anos, e Artur Nunes, 21, foram presos acusados de promover tiroteios, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Rafael aparece fazendo um ataque a tiros contra traficantes rivais.

VEJA O VÍDEO: 

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, os dois foram presos após balearem um rival durante uma emboscada no dia 18 de agosto.

Os dois ficaram na frente da casa da vítima, dentro de um carro, aguardando o alvo chegar. Porém, os dois dormiram e só acordaram quando a vítima abriu o portão para entrar em casa, ao chegar de um bar às 5 horas. Os dois desceram do carro e atiraram, atingindo a perna do rival que conseguiu entrar, mas ao fechar o portão, foi baleado na mão, detalhou o delegado.

>Presos traficantes que feriram inocentes em ataques na Serra

Após os levantamentos da DHPP Serra, os dois autores do crime foram identificados. Na tarde de quarta-feira (28), os policiais detiveram Rafael na casa dele e Artur chegando na residência dele, ambas no bairro Jardim Carapina. Contra os dois foram cumprido mandados de prisão pelo crime de tentativa de homicídio.

Rafael é chefe de um das cinco gangues de traficantes de drogas no bairro Jardim Carapina. Ele participou no ataque a outra , em plena luz do dia, do dia 28 de junho, contra os traficantes da boca de fumo da Rua 24. Ele não se importa quem vai atender, se rivais ou se inocentes, no meio da rua. É um indivíduo perigoso que precisava ser detido, pontuou o delegado.

Os presos foram conduzidos para o Centro de Triagem de Viana onde aguardam julgamento.

 

 

