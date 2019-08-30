Criminosos são presos após tiroteios no meio da rua em bairro da Serra

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 00:08
A dupla Rafael de Moraes Queirós, o Biel, 25 anos, e Artur Nunes, 21, foram presos acusados de promover tiroteios, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Rafael aparece fazendo um ataque a tiros contra traficantes rivais.
VEJA O VÍDEO:
De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, os dois foram presos após balearem um rival durante uma emboscada no dia 18 de agosto.
Os dois ficaram na frente da casa da vítima, dentro de um carro, aguardando o alvo chegar. Porém, os dois dormiram e só acordaram quando a vítima abriu o portão para entrar em casa, ao chegar de um bar às 5 horas. Os dois desceram do carro e atiraram, atingindo a perna do rival que conseguiu entrar, mas ao fechar o portão, foi baleado na mão, detalhou o delegado.
Após os levantamentos da DHPP Serra, os dois autores do crime foram identificados. Na tarde de quarta-feira (28), os policiais detiveram Rafael na casa dele e Artur chegando na residência dele, ambas no bairro Jardim Carapina. Contra os dois foram cumprido mandados de prisão pelo crime de tentativa de homicídio.
Rafael é chefe de um das cinco gangues de traficantes de drogas no bairro Jardim Carapina. Ele participou no ataque a outra , em plena luz do dia, do dia 28 de junho, contra os traficantes da boca de fumo da Rua 24. Ele não se importa quem vai atender, se rivais ou se inocentes, no meio da rua. É um indivíduo perigoso que precisava ser detido, pontuou o delegado.
Os presos foram conduzidos para o Centro de Triagem de Viana onde aguardam julgamento.
