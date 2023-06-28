Dois homens, identificados como Vinicius Marques de Oliveira, de 22 anos, e Esdras José de Oliveira, de 20, foram presos após a tentativa de latrocínio contra um vigilante da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, no dia 24 de abril deste ano. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento do crime e também os materiais apreendidos com eles (veja acima).
As prisões ocorreram cerca de dois meses após o crime, no dia 15 de junho. Conforme informou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (28), o principal objetivo da dupla era roubar a arma de fogo da vítima.
"Nós descobrimos que eles trabalhavam na Ceasa, portanto possuíam informações privilegiadas da segurança. Os dois chegaram por volta das 04h50 da manhã e o portão de entrada estava aberto, mas o de saída, não. Foram com uma motocicleta preta atrás de um carro que estava entrando, tudo isso para dificultar a identificação pelas câmeras, como também colocaram uma faixa na placa. Circularam por 15 minutos e só não chegaram executando a ação porque tinha uma viatura da Polícia Militar no local", detalhou.
Criminosos que atiraram contra vigilante da Ceasa são presos no ES
Ainda segundo o delegado, assim que os militares foram embora, a dupla foi em direção ao vigilante. Ao todo, foram efetuados três tiros contra a vítima: um no rosto, outro no braço e o terceiro no peito, onde havia um celular que amenizou o impacto da bala.
"Com certeza foi o que salvou a vida dele. [O celular] Amorteceu o disparo. Apesar disso, a vítima perdeu o movimento do braço direito. Quando o vigilante recebeu alta [do hospital], com a qualificação dos criminosos, ele os reconheceu sem sombra de dúvidas"
O titular da Deic destacou que Vinicius Marques e Esdras José eram funcionários de um empresário e responsáveis por comprar, todos os dias, frutas e verduras, e entregar em estabelecimentos comerciais. No momento em que foram presos, os dois confessaram o crime. Houve a apreensão ainda de carregadores e da motocicleta utilizada na tentativa de latrocínio.
"O Esdras foi preso no momento em que ia entregar mercadoria para um restaurante. O Vinicius foi preso em casa, no bairro Nova Bethania, em Viana, e conseguimos apreender com ele dois carregadores. É importante salientar que a arma utilizada no crime foi apreendida e, tanto o Esdras quanto o Vinicius, confessaram o crime, mesmo porque era bem nítido que eles cometeram", disse Gabriel Monteiro.
"Chama atenção a perversidade desses criminosos, que não tem menor sentimento pela vida da pessoa. Perguntei para eles: 'e depois da fuga?'. Responderam que cada um foi para própria casa e vida que segue, ainda trabalharam no outro dia"
Relembre o caso
Um vigilante de 42 anos foi baleado três vezes e teve a arma roubada enquanto trabalhava na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, por volta de 5h40 desta segunda-feira (24). Segundo informações apuradas pela repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o vigilante trabalha no local durante a madrugada e deixaria o trabalho às 6h, momento em que trocaria de turno com outro segurança.
Ainda segundo a apuração da TV Gazeta, o crime contra o vigilante foi cometido por dois indivíduos em uma moto, sendo que um deles desceu da moto atirando na direção da vítima. Eles levaram apenas a arma dele e não chegaram a roubar outros pertences pessoais.