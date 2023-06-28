As prisões ocorreram cerca de dois meses após o crime, no dia 15 de junho. Conforme informou o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (28), o principal objetivo da dupla era roubar a arma de fogo da vítima.

"Nós descobrimos que eles trabalhavam na Ceasa, portanto possuíam informações privilegiadas da segurança. Os dois chegaram por volta das 04h50 da manhã e o portão de entrada estava aberto, mas o de saída, não. Foram com uma motocicleta preta atrás de um carro que estava entrando, tudo isso para dificultar a identificação pelas câmeras, como também colocaram uma faixa na placa. Circularam por 15 minutos e só não chegaram executando a ação porque tinha uma viatura da Polícia Militar no local", detalhou.

Your browser does not support the audio element. Criminosos que atiraram contra vigilante da Ceasa são presos no ES

Participaram da coletiva os delegados Gabriel Monteiro, José Darcy Arruda e Eduardo Oliveira, respectivamente Crédito: Polícia Civil

Ainda segundo o delegado, assim que os militares foram embora, a dupla foi em direção ao vigilante. Ao todo, foram efetuados três tiros contra a vítima: um no rosto, outro no braço e o terceiro no peito, onde havia um celular que amenizou o impacto da bala.

"Com certeza foi o que salvou a vida dele. [O celular] Amorteceu o disparo. Apesar disso, a vítima perdeu o movimento do braço direito. Quando o vigilante recebeu alta [do hospital], com a qualificação dos criminosos, ele os reconheceu sem sombra de dúvidas" Gabriel Monteiro - Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)

O titular da Deic destacou que Vinicius Marques e Esdras José eram funcionários de um empresário e responsáveis por comprar, todos os dias, frutas e verduras, e entregar em estabelecimentos comerciais. No momento em que foram presos, os dois confessaram o crime. Houve a apreensão ainda de carregadores e da motocicleta utilizada na tentativa de latrocínio.

"O Esdras foi preso no momento em que ia entregar mercadoria para um restaurante. O Vinicius foi preso em casa, no bairro Nova Bethania, em Viana, e conseguimos apreender com ele dois carregadores. É importante salientar que a arma utilizada no crime foi apreendida e, tanto o Esdras quanto o Vinicius, confessaram o crime, mesmo porque era bem nítido que eles cometeram", disse Gabriel Monteiro.

"Chama atenção a perversidade desses criminosos, que não tem menor sentimento pela vida da pessoa. Perguntei para eles: 'e depois da fuga?'. Responderam que cada um foi para própria casa e vida que segue, ainda trabalharam no outro dia" Gabriel Monteiro - Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)

Relembre o caso

Um vigilante de 42 anos foi baleado três vezes e teve a arma roubada enquanto trabalhava na Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, por volta de 5h40 desta segunda-feira (24). Segundo informações apuradas pela repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o vigilante trabalha no local durante a madrugada e deixaria o trabalho às 6h, momento em que trocaria de turno com outro segurança.

Vigilante foi baleado por indivíduos armados e teve a arma levada na Ceasa, em Cariacica Crédito: Caíque Verli