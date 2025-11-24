Porto de Cariacica

Criminosos invadem pátio do Detran|ES e roubam motos em Cariacica

Grupo armado rendeu funcionários no pátio que fica no bairro Porto de Cariacica; 11 motos foram recuperadas até o momento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:01

Jovens são presos e um adolescente apreendido após invadirem e roubarem motos em pátio do Detran|ES Crédito: Ramon Porto

Dois jovens, de 20 e 23 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido após invadirem o pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), no bairro Porto de Cariacica, na noite de domingo (23).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o vigilante e o responsável pelo guincho contaram que aproximadamente 17 criminosos armados invadiram o local, para onde veículos apreendidos em fiscalizações são levados, por volta das 22h. Eles renderam e ameaçaram as vítimas e levaram 12 motos.

Após a PM ser acionada, militares realizaram um cerco nas redondezas do pátio e em uma área de mata próxima. Inicialmente, encontraram o adolescente de 17 anos e o jovem de 20 anos, identificado como Nicollas Matias Marcelino Guimarães. Eles confessaram o crime. Segundo os detidos, junto aos veículos furtados havia mais duas motocicletas usadas pelos criminosos durante a ação.

Em seguida, os policiais prenderam João Vitor de Jesus dos Santos, de 23 anos, visto saindo de uma mata. Conforme o boletim de ocorrência, o jovem já tem passagens por posse e uso de arma de fogo.

De acordo com apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, moradores contaram que o pátio foi construído há pouco mais de três meses.

A Polícia Civil informou que os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Os jovens de 20 e 23 anos foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Eles também foram autuados por corrupção de menores. Após os procedimentos de praxe, foram encaminhados ao sistema prisional.

O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Até o momento, 11 motos foram recuperadas e levadas ao mesmo pátio onde o roubo aconteceu.

Primeira tentativa na quinta-feira (20)

Procurado, o Detran|ES explicou que, de acordo com informações repassadas pela empresa contratada, houve uma primeira tentativa de invasão ao pátio na quinta-feira (20), que foi impedida pela segurança do local, e o pátio chegou a providenciar segurança armada.

Ainda conforme o órgão, no domingo (23), cerca de dez homens armados renderam a segurança e funcionários, conseguiram invadir o local e roubaram 12 motocicletas que estavam guardadas no pátio. Após o ocorrido, a segurança foi reforçada e o pátio segue funcionando normalmente.

“A autarquia acrescenta que os pátios contratados são obrigados, por contrato, a terem sistema de videomonitoramento para segurança 24h e seguro para esses tipos de eventualidades. Informa, também, que está acompanhando o ocorrido para tomar as devidas medidas contratuais para responsabilizar a empresa, caso tenha havido algum tipo de descumprimento das obrigações acordadas entre as partes, garantindo assim possíveis indenizações, que é responsabilidade das contratadas, após o prazo de 10 dias, no caso de não recuperação de algum veículo”, disse por meio de nota.

