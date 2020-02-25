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Funcionário rendido

Criminosos assaltam pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari

Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (24); dois homens levaram o dinheiro de uma cabine da praça

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 21:13
Praça de pedágio da Praia do Sol fica na altura do km 30 da Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Divulgação
Uma cabine do pedágio da Rodovia do Sol foi assaltada na noite desta segunda-feira (24). Dois homens em uma motocicleta renderam o funcionário e levaram o dinheiro. O crime aconteceu às 19h51 na praça da Praia do Sol, na altura do km 30, na cidade de Guarapari. Todas as informações foram passadas pela assessoria da Rodosol, concessionária que administra a via.
O valor levado pelos criminosos não foi informado. A tarifa no local é de R$ 9 para carros de passeio e de R$ 4,50 para motocicletas.
Polícia Militar foi acionada e A Gazeta aguarda retorno da Corporação para mais informações sobre o assalto.

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