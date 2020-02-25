Uma cabine do pedágio da Rodovia do Sol foi assaltada na noite desta segunda-feira (24). Dois homens em uma motocicleta renderam o funcionário e levaram o dinheiro. O crime aconteceu às 19h51 na praça da Praia do Sol, na altura do km 30, na cidade de Guarapari. Todas as informações foram passadas pela assessoria da Rodosol, concessionária que administra a via.
O valor levado pelos criminosos não foi informado. A tarifa no local é de R$ 9 para carros de passeio e de R$ 4,50 para motocicletas.
A Polícia Militar foi acionada e A Gazeta aguarda retorno da Corporação para mais informações sobre o assalto.
Criminosos assaltam pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari