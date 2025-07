Violência

Criminosos arrombam e furtam tradicional padaria de Marataízes; vídeo

Estabelecimento fica no bairro Cidade; proprietário afirmou que o prejuízo deixado pelos suspeitos foi de cerca de R$ 10 mil

Uma tradicional padaria localizada no bairro Cidade Nova, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi arrombada e furtada na madrugada da última segunda-feira (30). Dois homens invadiram o estabelecimento após quebrarem a porta de vidro da entrada principal e deixaram um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil, segundo o proprietário do local. >