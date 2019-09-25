Home
>
Polícia
>
Criminosos armados rendem funcionários e roubam joalheria em Linhares

Criminosos armados rendem funcionários e roubam joalheria em Linhares

Assalto aconteceu na manhã desta quarta-feira (25). Dois suspeitos invadiram a loja, amarraram os braços dos funcionários e levaram tudo. O prejuízo é estimado em R$ 300 mil