Vila Velha

Criminoso invade prédio e furta bicicleta elétrica na Praia da Costa

Crime aconteceu durante a madrugada do último domingo (30) e é investigado pela Polícia Civil; veículo não foi recuperado e criminoso ainda não foi localizado

Uma gerente de recursos humanos teve sua bicicleta elétrica furtada na madrugada do último domingo (30), na Praia da Costa , em Vila Velha . Imagens de câmeras de segurança ( veja acima ) mostram o criminoso forçando o portão da garagem, invadindo o prédio e saindo com o veículo. A vítima contou à reportagem de A Gazeta que o mesmo suspeito já havia tentado arrombar o local em outra ocasião e estava acompanhado de outro suspeito, que não aparece na gravação.>

A bicicleta elétrica, que também era utilizada para passeios com filho — contava até com uma cadeirinha infantil acoplada — foi levada pelo suspeito. No vídeo é possível ver um agente de segurança chegando ao local minutos depois, mas o profissional não conseguiu alcançar o criminoso. “Tenho a sensação de que ele já observava a movimentação do prédio, porque sabia exatamente como arrombar o portão. Ele e o comparsa agiram rápido”, contou a mulher, que preferiu não ser identificada.>