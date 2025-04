Em Vila Velha

Criminoso invade loja de roupas na Glória e 'faz a limpa'; veja vídeo

Homem entrou no estabelecimento um pouco antes das 6 horas deste domingo (6) e retirou todas as peças de vestuário que estavam penduradas em cabides

Uma loja de roupas localizada em uma das principais ruas do Polo de Modas da Glória, em Vila Velha, foi invadida na manhã deste domingo (6) e saqueada. O criminoso quebrou a fachada de vidro do estabelecimento e pegou todas as peças de vestuário que estavam penduradas em cabides, causando um prejuízo estimado em R$ 25 mil. A ação foi flagrada por câmera de segurança da loja (veja acima).

Conforme registros da câmera da loja, situada na rua Aurora, o bandido entrou no local um pouco antes das 6 horas e levou cerca de cinco minutos para saquear tudo. Em entrevista para o repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o comerciante João Jara disse que foram levados de 80 a 100 conjuntos de roupa. Restou apenas um em um manequim.

Pelo volume de peças, João calcula um prejuízo de R$ 25 mil — mais um para a conta do comerciante. Há cerca de dois anos, ele vivenciou situação semelhante e, naquela ocasião, teve uma perda de R$ 12 mil.

João conta que, para invadir a loja desta vez, o bandido quebrou um cadeado antes de arrebentar a vidraça da parte de baixo da fachada. Então, o ladrão entrou e usou sacos que ficam nas lixeiras instaladas pela prefeitura para colocar as peças roubadas. Ele encheu três sacolas e fugiu a pé pela rua. O comerciante se queixou da atuação da Guarda Municipal e da Polícia Militar que, segundo ele, não circulam pela região nos horários mais críticos.

"A Guarda Municipal, por exemplo, só passa por aqui 9h, 10h para ver se vai multar. Horário mesmo de trabalho, 4h, 5h, não tem ninguém. Na hora que eu estava aqui retirando as vidraças, passou um carro da polícia, nem parou para perguntar o que aconteceu. (A Polícia Militar) só passa aqui em horário comercial, quando está cheio de gente, mas horário que tem que passar, nada", desabafou, na entrevista para a TV Gazeta.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Militar informa que foi comunicada do furto pelo Ciodes e uma equipe foi encaminhada até a loja. No local, o comerciante foi orientado a registrar ocorrência na delegacia. Ninguém foi preso. Sobre a queixa relacionada à falta de policiamento, em nota, a PM destaca as iniciativas adotadas.

"A região da Glória tem sido alvo de ações intensificadas de policiamento, com rondas ostensivas, operações preventivas e maior presença policial nos pontos comerciais e locais de grande circulação de pessoas. A Polícia Militar segue atenta e atuante para garantir a segurança da população, e reforça a importância da participação da comunidade, por meio de denúncias e informações que possam auxiliar no trabalho das forças de segurança."

A Polícia Civil também foi demandada, e disse que em situações em que não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre a ocorrência. "Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br". O comerciante já fez o registro.

A Guarda Municipal não foi acionada para esta ocorrência, mas não informou sobre a sua atuação na prevenção de ocorrências na região da Glória, particularmente fora do horário comercial.

