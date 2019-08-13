Crime que terminou em morte de criança no ES foi motivado por vingança

Criança morre e mãe é baleada em Guarapari Crédito: Reprodução

A morte do menino Enzo Gabriel Ribeiro Ferreira, 4 anos, vítima de bala perdida no último sábado (10), em Guarapari , começa a ser esclarecida. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por vingança. O principal alvo dos disparos era o pai da criança, Jaques de Jesus Ferreira, 28 anos.

A investigação da Polícia Civil apontou que o principal suspeito dos disparos é Lusmario Batista, 27, com quem Jaques tinha uma desavença. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, Franco Malini, o pai de Enzo já teria tentado matar o autor dos disparos. Jaques, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime.

“Ao verificar este histórico, descobrimos que ele tentou matar Lusmario e há menos de seis meses se mudou com a família para Guarapari. Lusmario veio até aqui em busca de revanche, com o intuito de matar a família toda", explicou o delegado.

PRISÃO

Após os disparos, o pai da criança saiu correndo pela rua pedindo socorro e se escondeu. Desde então ele estava desaparecido, mas foi encontrado pela polícia nesta segunda-feira, no Centro de Guarapari. Como Jaques possuía um mandado de prisão em aberto, ele foi preso.

Quando o encontramos, constatamos que ele também foi atingido por um dos tiros no braço, de raspão. Demos cumprimento ao mandado e Jaques já foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari Franco Malini, titular da DHPP de Guarapari

Disque-Denúncia 181 ou pelo Lusmario, que também fugiu após atirar contra a família, ainda não foi encontrado. A Justiça expediu um mando de prisão temporária contra ele. A polícia continua fazendo buscas pelo autor do crime e pede que qualquer informação seja repassada, de forma sigilosa, por meio doou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível anexar imagens e vídeos.

O CASO

Enzo estava em uma construção, com o pais, quando foi atingido por um tiro de bala perdida na tarde do último sábado (10), no bairro Concha da Ostra, em Guarapari . De acordo com a polícia, Lusmario invadiu o imóvel atirando contra a família. A mãe da criança, 23 anos, também foi atingida por disparos, mas foi socorrida para o hospital.

Após o crime, o pai de Enzo desapareceu. Moradores do bairro Concha da Ostra informaram que Jaques voltou ao local do crime durante a madrugada de domingo. Após ser visto por vizinhos, ele saiu sem dar explicações.