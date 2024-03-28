Crime há mais de 3 anos: quem mandou matar assessor de deputado no ES?

Mario André do Carmo Morandi estava em uma padaria quando foi assassinato em Vila Velha Crédito: Reprodução | Facebook

Moradores relataram ter ouvido cinco disparos de arma de fogo na época do crime. Testemunhas ainda contaram que o crime teria sido cometido por indivíduos que passaram em um carro preto. O veículo, inclusive, do modelo Toyota Corolla, foi encontrado queimado na Rodovia Leste-Oeste horas após a morte de Mario André.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou, na quarta-feira (27), que o caso segue sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que ainda apura o "possível mandante do crime".

Em nota, a corporação informou que dois suspeitos permanecem detidos, enquanto outros dois, que também haviam sido presos, estão em liberdade. A situação do adolescente apreendido não foi informada. A investigação do caso é de responsabilidade da Polícia Civil, uma vez que a Polícia Militar só tem atribuição em caso de crime militar — o que não se aplica nessa questão.

Como foi o crime

Tiroteio causou tumulto em Itapuã, em Vila Velha Crédito: Internauta | A Gazeta

Em outubro de 2020, o delegado da Polícia Civil Tarik Souki explicou como foi a dinâmica do crime. Segundo o delegado, os assassinos disseram que contratariam serviços advocatícios de Morandi. Pensando que atenderia um cliente, o policial militar da reserva foi, então, à padaria. Os criminosos pararam o veículo, observaram o local e identificaram a vítima, de acordo com o delegado. Após a identificação, dois deles teriam ido em direção à padaria, enquanto o motorista do carro deu uma volta no quarteirão.

De acordo com o delegado, o motorista do carro aproveitou para manobrar, enquanto os dois suspeitos entraram armados na padaria e executaram a vítima. Todos fugiram no carro modelo Toyota Corolla.

Linha do tempo do crime: