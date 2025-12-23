Noroeste do ES

Crianças invadem e vandalizam escola em Alto Rio Novo; veja vídeo

Sala de aula foi encontrada revirada e com paredes sujas de tinta; brinquedos chegaram a ser levados, mas foram recuperados

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:38

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Vereador Rubens Ramiro da Silva foi invadida e vandalizada por crianças em Monte Carmelo, Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, no último domingo (21).

Segundo a Polícia Militar, a diretora da escola encontrou, na manhã de segunda-feira (22), uma sala de aula completamente bagunçada. Havia papéis e livros espalhados pelo chão, que estava manchado de tinta e com marcas de pegadas. As cadeiras estavam reviradas e as paredes sujas de tinta (veja vídeo acima).

De acordo com a PM, os policiais chegaram a ser acionados no domingo, logo após a invasão, mas encontraram o portão da escola trancado e não localizaram ninguém pela região.

Em conversa com a produção da TV Gazeta, a secretária municipal de Educação, Verônica Monteiro, informou que cinco crianças entraram na escola durante o domingo e permaneceram no local por um período, tempo suficiente para vandalizar a sala de aula. Além dos danos, brinquedos e materiais escolares chegaram a ser levados, mas foram recuperados posteriormente pela polícia.

A secretária explicou ainda que as crianças envolvidas são alunas da própria escola, que atende estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Em nota, a Polícia Civil informou que "é essencial que a vítima registre o ocorrido. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online".

