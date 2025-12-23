Foragido após morte de motorista de app é preso em Cariacica, no ES

À esquerda, Luan Carlos, suspeito de envolvimento no assassinato do motorista de aplicativo Gabriel (à direita) Crédito: Montagem: Polícia Civil | Arquivo pessoal

Foi preso em Cariacica, no Espírito Santo, o suspeito de envolvimento no assassinato do motorista de aplicativo Gabriel Erlacher Azevedo, de 48 anos. Segundo a Polícia Civil, Luan Carlos Santos Rosa, de 19 anos, estava foragido, mas foi encontrado no dia 8 de dezembro, no bairro Nova Rosa da Penha — porém a informação sobre a prisão foi divulgada somente nesta terça-feira (23). Luan é investigado por latrocínio (roubo seguido de morte).

A vítima foi vista pela última vez no dia 12 de outubro, em Vitória, na Capital, e encontrada morta no dia seguinte. O veículo do motorista de aplicativo foi roubado após o assassinato. Segundo a Polícia Civil, Luan Carlos — conhecido como "Batata" — é considerado de alta periculosidade, com extensa ficha criminal.