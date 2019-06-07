Home
Criança vítima de bala perdida em Cariacica sai da UTI

Para alívio da família, o estado de saúde da criança segue estável. A vítima ficou ferida por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre criminosos.