Cachoeiro de Itapemirim

Criança sofre golpe 'mata-leão' e resgate é acionado em escola no ES

Incidente ocorreu dentro da sala de aula durante uma atividade de recreação, enquanto os alunos assistiam a um filme, na segunda-feira (6)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:27

Uma criança foi socorrida após sofrer um golpe "mata-leão" em uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (6). O caso ocorreu dentro de sala de aula, após o garoto sentar no lugar de outro aluno, que não teria gostado. O nome do colégio e o bairro onde ele fica localizado não serão divulgados para preservar a identidade dos menores, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A mãe da vítima contou para a reportagem de A Gazeta que foi chamada para ir até a escola pois o filho dela, de 10 anos, estava passando mal. Ao chegar no local, ela encontrou o menino caído no chão e recebendo os primeiros socorros de enfermeiras da escola. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado para levar a criança a um hospital. Só então é que ela foi informada sobre o que havia acontecido.

Ainda segundo ela, o filho contou que o incidente ocorreu quando alunos estavam assistindo a um filme na sala de aula, em comemoração ao Dia das Crianças. Durante a recreação, o menino se sentou sem querer no lugar de outro aluno, que reagiu dando o golpe. Neste momento, ele sentiu falta de ar.

A mãe afirma que o menino continua sentindo dores na cabeça e na garganta, mas está bem. Ela foi orientada pela assistência social do hospital a registrar um boletim de ocorrência contra a escola. Já na delegacia, foi solicitado que o menino realizasse também um exame de corpo de delito.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso de Cachoeiro de Itapemirim. Por envolver menor de idade, o caso seguirá sob sigilo.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim informou que o estudante que deu o golpe no menino disse que a ação se tratava de uma brincadeira. No momento do ocorrido, a professora responsável pela turma acionou a equipe gestora da escola e o coordenador prestou o primeiro atendimento, acionando o Samu/192 e os responsáveis pelos dois menores.

A Secretaria Municipal de Educação afirma que está acompanhando o caso e que já adotou medidas de orientação e acompanhamento aos alunos e suas famílias. Por fim, a administração reforçou o compromisso com a segurança, cuidado e bem-estar dos estudantes, reafirmando que situações como esta são tratadas com seriedade, responsabilidade e diálogo.

