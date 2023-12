Região Serrana

Criança morre em acidente entre carro e caminhão em Santa Teresa

Menina tinha 11 anos de idade. A mãe entrou em choque e precisou ser encaminhada para um hospital

Uma criança de 11 anos morreu em um acidente entre carro e caminhão na zona rural de Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (7). A mãe da menina ficou em estado de choque e precisou ser levada para um hospital.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro, modelo Santana, também estava em choque e se negava a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Ele foi levado pelo sobrinho— que também estava no interior do veículo na hora da colisão — para o hospital, juntamente com a filha, de aproximadamente dois anos.

O sobrinho do motorista disse aos militares que a família seguia sentido Fundão. No interior do carro estavam o motorista, a esposa dele, as duas filhas e o sobrinho, que não soube informar a dinâmica do acidente.

Já o condutor do caminhão relatou que seguia no sentido Santa Teresa, quando em uma reta percebeu que o carro, que seguia no sentido contrário, entrou na contramão após fazer uma curva. Ele disse que tentou frear, buzinou, então o condutor do Santana tentou voltar para a mão de direção, porém acabou perdendo o controle do veículo e colidiu lateralmente contra o caminhão.

O motorista do caminhão fez teste do bafômetro que deu negativo para ingestão de álcool. "Não foi possível fazer o teste no outro condutor, pois estava muito alterado no momento em que foi socorrido", informou a PM. O Santana estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado. O condutor do caminhão foi conduzido para a 13ª Delegacia Regional.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo da criança — que não teve o nome divulgado — foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso seguirá sob investigação. Sobre o motorista do caminhão, de 34 anos, a PC informou que ele foi ouvido e liberado, uma vez que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

