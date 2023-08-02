Criança é esquecida em ônibus escolar e monitora é exonerada em Piúma

Uma servidora da Prefeitura de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, que ocupava o cargo de monitora, foi exonerada após esquecer uma criança de 4 anos dentro de um ônibus escolar na tarde de sexta-feira (28). O caso foi denunciado pela família da menina junto a Polícia Civil, que investiga o fato.
De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança esteve na manhã de segunda-feira (31) na delegacia de Piúma e registrou um boletim de abandono de incapaz. Segundo ela, na tarde da última sexta-feira (28), a criança de quatro anos embarcou no ônibus escolar para ir à escola e acabou dormindo.
Ainda segundo a mãe, monitora e o motorista não perceberam que ela estava a bordo e a menina acabou ficando dentro do veículo por algumas horas. A mãe contou ainda que recebeu uma ligação informando que outra pessoa havia encontrado a filha dela gritando dentro do ônibus e que o motorista a levou para o jardim de infância após o fato.
Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e detalhes não serão repassados.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Prefeitura de Piúma. Em nota a Administração lamentou o ocorrido.
“A Prefeitura de Piúma lamenta o ocorrido. Ressaltamos que já existe um protocolo junto aos monitores escolares para evitar esse tipo de acontecimento. A Secretaria da Educação reenviou novamente o protocolo com os profissionais e já iniciou estudos para a melhoria do mesmo. O prefeito Paulo Cola se colocou à disposição da família da criança para que todo suporte fosse disponibilizado, inclusive apoio psicológico. Se for necessário, a prefeitura vai fazer o acompanhamento psicológico. A princípio a monitora escolar foi exonerada do cargo e um processo administrativo foi aberto para apurar melhor o acontecido”, divulgou a prefeitura.