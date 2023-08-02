Criança é esquecida em ônibus escolar e monitora é exonerada em Piúma

Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma

Uma servidora da Prefeitura de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, que ocupava o cargo de monitora, foi exonerada após esquecer uma criança de 4 anos dentro de um ônibus escolar na tarde de sexta-feira (28). O caso foi denunciado pela família da menina junto a Polícia Civil , que investiga o fato.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança esteve na manhã de segunda-feira (31) na delegacia de Piúma e registrou um boletim de abandono de incapaz. Segundo ela, na tarde da última sexta-feira (28), a criança de quatro anos embarcou no ônibus escolar para ir à escola e acabou dormindo.

Ainda segundo a mãe, monitora e o motorista não perceberam que ela estava a bordo e a menina acabou ficando dentro do veículo por algumas horas. A mãe contou ainda que recebeu uma ligação informando que outra pessoa havia encontrado a filha dela gritando dentro do ônibus e que o motorista a levou para o jardim de infância após o fato.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e detalhes não serão repassados.

A reportagem de A Gazeta também procurou a Prefeitura de Piúma. Em nota a Administração lamentou o ocorrido.