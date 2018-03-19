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Crime

Corpo é encontrado enterrado em lavoura de café em Ibatiba

Corpo estava em estado avançado de decomposição e sem documentos pessoais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:11

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:11

Entrada do município de Ibatiba Crédito: Vitor Jubini
O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado enterrado em meio a um cafezal, na tarde do último domingo (19), no interior de
Ibatiba
, na Região do Caparaó. A vítima estava em avançado estado de decomposição.
Segundo a polícia, o administrador da propriedade chamou a polícia por volta das 14 horas para denunciar que havia um corpo enterrado na localidade de Córrego do Ipê. O local fica na zona rural do município e faz divisa com o estado de Minas Gerais.
Por conta da localização, o administrador encontrou com os militares no centro de Ibatiba e os levou até o local. A perícia foi acionada e constatou que o corpo estava em estado avançado de decomposição e sem documentos pessoais.
Funcionários da fazenda também estiveram no local, mas ninguém reconheceu o corpo. A causa da morte também não foi identificada pelos peritos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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