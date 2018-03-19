Corpo é encontrado enterrado em lavoura de café em Ibatiba

Entrada do município de Ibatiba Crédito: Vitor Jubini

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado enterrado em meio a um cafezal, na tarde do último domingo (19), no interior de

, na Região do Caparaó. A vítima estava em avançado estado de decomposição.

Segundo a polícia, o administrador da propriedade chamou a polícia por volta das 14 horas para denunciar que havia um corpo enterrado na localidade de Córrego do Ipê. O local fica na zona rural do município e faz divisa com o estado de Minas Gerais.

Por conta da localização, o administrador encontrou com os militares no centro de Ibatiba e os levou até o local. A perícia foi acionada e constatou que o corpo estava em estado avançado de decomposição e sem documentos pessoais.