Em Marataízes

Corpo é encontrado em praia de Marataízes

Cadáver acabou localizado na Praia dos Cações na manhã desta quarta-feira (30) e a causa da morte ainda não foi determinada

Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (30) em uma praia no bairro Praia dos Cações, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o corpo estava em estado de decomposição. Após a confirmação da morte, os policiais acionaram a Polícia Científica.>