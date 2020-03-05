Corpo de homem é encontrado dentro de saco plástico em Cariacica

Caso vai ser investigado pela DHPP de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O corpo de um homem foi localizado na manhã desta quinta-feira (05), em Jardim Campo Grande, Cariacica . A Polícia Militar foi ao local, mas nenhum suspeito foi localizado. A área foi periciada pela Polícia Civil , que irá investigar a morte. A identidade da vítima não foi revelada.

De acordo com o chamado do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) à Polícia Milirar, o corpo foi encontrado em um saco plástico. Já a PM informou que os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de encontro de cadáver e que a equipe localizou o corpo de um homem no local, acionando a Polícia Civil.

Procurada para saber mais detalhes do caso, a Polícia Civil disse apenas que até o momento nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. "Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".

"O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", completou.