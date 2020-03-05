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Corpo de homem é encontrado dentro de saco plástico em Cariacica

A Polícia Militar foi ao local, mas nenhum suspeito foi localizado. A área foi periciada pela Polícia Civil, que irá investigar a morte. A identidade da vítima não foi revelada

Publicado em 05 de Março de 2020 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 13:01
Caso vai ser investigado pela DHPP de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O corpo de um homem foi localizado na manhã desta quinta-feira (05), em Jardim Campo Grande, Cariacica. A Polícia Militar foi ao local, mas nenhum suspeito foi localizado. A área foi periciada pela Polícia Civil, que irá investigar a morte. A identidade da vítima não  foi revelada.
De acordo com o chamado do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) à Polícia Milirar, o corpo foi encontrado em um saco plástico. Já a PM informou que os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de encontro de cadáver e que a equipe localizou o corpo de um homem no local, acionando a Polícia Civil.
Procurada para saber mais detalhes do caso, a Polícia Civil disse apenas que  até o momento nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. "Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".
"O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte", completou.
A polícia não informou as condições do corpo, se havia perfurações e a suposta causa da morte. 

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