Investigação

Corpo de homem é encontrado boiando perto da Ilha do Gambá, em Piúma

Adílio Francisco Bitencort, de 68 anos, foi encontrado sem vida no local na tarde de quinta-feira (7); polícia apura causa da morte

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11:25

O corpo de um idoso de 68 anos foi encontrado boiando no mar nas proximidades da Ilha do Gambá, no Centro de Piúma, Litoral do Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (7). A Polícia Militar disse que o indivíduo foi identificado como Adílio Francisco Bitencort, e que testemunhas relataram que ele vivia em situação de rua.

Consta em boletim de ocorrência da PM que Adílio Francisco não apresentava sinais de ter sofrido violência, e que um guarda-vidas encontrou e retirou o homem da água. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para apuração da causa da morte. A Polícia Civil disse que o caso está com a Delegacia de Piúma, que aguarda resultado dos exames.

