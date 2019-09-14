Corpo de adolescente é encontrado por pai na Lagoa de Carapebus

O corpo de Kelv Lourenço foi encontrado na Lagoa de Carapebus pelo pai. O adolescente estava desaparecido desde quinta-feira

O corpo de Kelv Lourenço foi encontrado na Lagoa de Carapebus pelo pai. O adolescente estava desaparecido desde quinta-feira

Alguns moradores disseram terem visto o adolescente na rua após ele entrar na água e "por conta do desencontro de informações, as equipes suspenderam as buscas até que se tivessem dados concretos de que o afogamento realmente ocorreu", informou o Corpo de Bombeiros.