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Afogamento

Corpo de adolescente é encontrado por pai na Lagoa de Carapebus

Jovem estava desaparecido desde a última quinta-feira (12) quando entrou na lagoa com amigos. De acordo com familiares, vítima teria se afogado

Publicado em 

14 set 2019 às 13:36

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 13:36

O corpo de Kelv Lourenço foi encontrado na Lagoa de Carapebus pelo pai. O adolescente estava desaparecido desde quinta-feira Crédito: (Foto: Reprodução/Facebook)
O corpo do adolescente Kelv Barroso Lourenço, de 14 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (12), foi encontrado pelo próprio pai na Lagoa de Carapebus, na Serra, na manhã deste sábado (14). O pai do rapaz estava fazendo buscas de barco pelo filho quando avistou o corpo na lagoa. A suspeita é que Kelv tenha se afogado.
Segundo a Polícia Civil, após entrar na lagoa com alguns amigos, na manhã da última quinta-feira (12), o adolescente desapareceu. Na noite do mesmo dia, após ter conhecimento do fato, o pai de Kelv entrou em contato com a polícia para relatar o desaparecimento.
>Corpo de jovem é encontrado na Lagoa de Carapebus
O corpo de Kelv Lourenço foi encontrado na Lagoa de Carapebus pelo pai. O adolescente estava desaparecido desde quinta-feira Crédito: (Foto: Reprodução/Facebook)
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe de mergulhos fez buscas no local durante a noite e, na manhã seguinte, retornou novamente, mas não encontrou nenhum corpo.
Alguns moradores disseram terem visto o adolescente na rua após ele entrar na água e "por conta do desencontro de informações, as equipes suspenderam as buscas até que se tivessem dados concretos de que o afogamento realmente ocorreu", informou o Corpo de Bombeiros.
>Pescador morre afogado em Lagoa de Carapebus 
Na manhã deste sábado (14), o pai de Kelv pegou um barco e começou a realizar buscas na lagoa por conta própria. Ao avistar o corpo do filho, ele acionou a polícia. As equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros resgataram o corpo da vítima, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML)
 

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