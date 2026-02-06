Confusão

Coordenadoras são agredidas por aluna e pai dentro de escola em Cachoeiro

Agressão ocorreu na manhã de sexta-feira (6) em uma escola municipal; menor e vítima foram levadas para unidades de saúde

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:46 - Atualizado há 24 minutos

Duas coordenadoras de uma escola foram agredidas por uma aluna de 14 anos e pelo pai da adolescente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (6). Testemunhas contaram para a Guarda Municipal que uma das vítimas pediu para a menor ir até o refeitório, mas ela se recusou e começou a ofender e ameaçar a mulher. Em seguida, o pai da menina arrombou o portão da escola, empurrou uma funcionária e agrediu a coordenadora com um soco no rosto. Ele também ameaçou e agrediu outros funcionários que estavam no local.

Uma outra coordenadora tentou separar a confusão, mas ela e a adolescente caíram no chão. Após a queda, a menor continuou com as agressões. O suspeito e a vítima agredida por ele foram levados para a delegacia. A outra mulher, agredida pela adolescente, machucou um pé e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento. Por fim, a menina foi levada para o Hospital Infantil de Cachoeiro.

A Secretaria da Educação do Estado foi procurada pela reportagem de A Gazeta já que, anteriormente, a escola fazia parte da gestão estadual. No entanto, a secretaria explicou que a instituição foi municipalizada.

A Prefeitura de Cachoeiro e a Polícia Civil foram procuradas para mais detalhes sobre o caso.

