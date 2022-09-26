Consultório optométrico é interditado pela polícia em Cariacica

Atualização "Clínica oftalmológica irregular é interditada pela polícia em Cariacica"foi corrigido. O texto foi atualizado com informações da CROO-ES e da proprietária do estabelecimento. Polícia Civil informou anteriormente que o local interditado era uma clínica oftalmológica e que funcionava sem profissional habilitado. Após a publicação, a Câmara Regional de Optometria e Óptica do Estado (CROO-ES) corrigiu a informação e disse que trata-se de um consultório optométrico. Afirmou ainda que a proprietária tem habilitação para atuar na função. O título anteriorfoi corrigido. O texto foi atualizado com informações da CROO-ES e da proprietária do estabelecimento.

Um consultório optométrico (que realiza teste para detectar problemas visuais) foi interditado nesta segunda-feira (26), em Cariacica , durante uma ação conjunta entre a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e órgãos da prefeitura municipal.

Polícia Civil divulgou equivocadamente à imprensa nesta segunda-feira (26) que o local era uma clínica oftalmológica irregular, mas, na verdade, trata-se de um estabelecimento optométrico.

Quanto à operação no local, a corporação explicou que não havia profissional legalmente habilitado e que funcionava sem alvará. "O responsável pelo local foi ouvido e o procedimento será encaminhado à Justiça, com o objetivo de analisar os possíveis crimes de propaganda enganosa e exercício ilegal da profissão", afirmou o delegado Eduardo Passamani, da Decon.

Após a publicação da matéria, a proprietária do consultório, a Câmara Regional de Optometria e Óptica do Estado (CROO-ES) e outros leitores procuraram a reportagem informando que o local não era uma clínica oftalmológica, conforme informado anteriormente pela Polícia Civil, mas sim um consultório optométrico.

"Existe o profissional optometrista e oftalmologista. Muitas vezes as pessoas confundem, mas são profissões distintas", explicou Emiliano Wolkart, secretário-geral e diretor institucional do CROO-ES. Ainda segundo ele, a proprietária do local tem habilitação sim para atuar na função.

A reportagem de A Gazeta também conversou a proprietária do estabelecimento, que preferiu se identificar. Marciley Schneider disse que o alvará de funcionamento do local realmente estava vencido porque estava em processo de troca de documentação. No entanto, ela contestou as alegações da polícia de que estaria realizando serviços fora da área de habilitação.

"Sou optometrista e tenho formação técnica. Atuo em Cariacica e em Vila Velha . Trabalho na parte de refração computadorizada, adaptação de lente de contato, nada invasivo em nenhum paciente, totalmente diferente de um oftalmologista. Não sou oftalmologista, não estava realizando exames oftalmológicos de porte nenhum, estava realizando tudo que um optometrista pode fazer", afirmou Marciley.

Nesta terça-feira (27), ela voltou ao estabelecimento para buscar documentos e dar seguimento ao protocolo para atualização do alvará.