Confusão no Transcol tem soco na boca, pedrada e prisão em Vitória

Caso foi registrado na noite de sábado (18) após passageiro acusar motorista de não ter parado em ponto de ônibus, na Praia do Canto

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 14:41

Uma confusão envolvendo um motorista do Transcol e um homem que queria embarcar no coletivo da linha 572 (Terminal de Laranjeiras/Terminal de São Torquato) terminou em prisão na noite de sábado (18) em Vitória.

Matheus Albano Velozo dos Santos, como foi identificado o suspeito pela polícia, foi detido por lesão corporal, após agredir o motorista do ônibus com um soco na boca e acertar um passageiro com uma pedrada. Ele assinou um termo circunstanciado (TC) na 1ª Delegacia Regional de Vitória pela situação. Porém, acabou encaminhado ao sistema prisional por ter um mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva, expedido pela 5ª Vara Criminal de Cariacica na sexta-feira (17). Ou seja, ele estava foragido da Justiça quando se envolveu na confusão.

Após a identificação do mandado pendente, Matheus, de 28 anos, foi enviado ao Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

A confusão no ônibus

Enquanto o ônibus da linha 572 transitava pela Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, no sentido Cariacica, Matheus teria corrido e batido na lateral do veículo, após o motorista supostamente não ter parado no ponto de embarque e desembarque.

Irritado com a situação, o motorista teria parado o ônibus e descido para confrontar o rapaz, que teria dado um soco na boca do condutor. Na confusão, passageiros desceram no coletivo e, em defesa do motorista, coagiram o homem que pretendia embarcar. Segundo boletim de ocorrência, o suspeito ainda pegou uma pedra e jogou contra um passageiro que não foi identificado.

Durante a confusão, uma viatura da Guarda Municipal de Vitória parou na avenida e dispersou o grupo. No local, a corporação constatou que o suspeito estaria irritado pois outros três veículos teriam passado e também não parado no ponto.

Ouvido pela guarda, o motorista alegou que tentou se defender, mas que foi surpreendido pelas agressões de Matheus, que resultaram em lesões no rosto. O suspeito, por sua vez, estava com uma pequena lesão no cotovelo esquerdo. Ambos foram enviados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e receberam alta ainda na noite de sábado (18). Matheus Albano foi, então, levado à delegacia e, depois, quando constatado o mandado de prisão em aberto, encaminhado ao sistema prisional.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o ônibus não teve nenhuma avaria e foi recolhido por representantes da empresa responsável. Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) não se manifestou sobre o caso até a publicação deste texto.

