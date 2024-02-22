Confusão em bar termina com uma pessoa morta e outra ferida em São Mateus

Uma confusão em um bar terminou com uma pessoa morta e outra ferida em São Mateus, no Norte capixaba, na noite de quarta-feira (21). Segundo a denúncia recebida pela Polícia Militar , os dois indivíduos, que não tiveram a identidade revelada pela corporação, estavam armados com faca.

Durante deslocamento para o local da briga, outra viatura que seguia em apoio foi acionada por populares que informaram que um indivíduo estava ferido à beira da BR 101, na entrada do bairro Vila Nova. No local, o homem relatou aos militares que havia se envolvido em uma briga, tendo sofrido um golpe de facão.

Ele também afirmou que feriu com golpes de faca o outro envolvido na briga. Socorrido, o homem que estava caído perto da rodovia federal foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares.

Chegando na Avenida José Tozzi, nos fundos de uma oficina, a equipe policial localizou o outro indivíduo, que estava caído no chão, com a camisa ensanguentada e com uma perfuração no peito, no lado esquerdo, sendo amparado por populares. O local foi isolado e a vítima, de 57 anos, ainda apresentava sinais vitais. Porém, com chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi constatado que o homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Briga de bar

Em seguida, os militares foram ao bar onde teria iniciado a confusão. Foi mantido contato com as proprietárias do estabelecimento, que relataram que o autor do crime, momentos antes, havia se exaltado e agredido verbalmente as duas comerciantes. Após isso, ele saiu do local e, por esse motivo, as testemunhas resolveram fechar o bar.

Porém, momentos depois, o homem retornou ao local e de forma agressiva chutou a porta de ferro. Como não foi atendido, ele se retirou. As testemunhas informaram que não visualizaram a briga entre os indivíduos.

A equipe se deslocou ao Hospital Roberto Silvares, onde o homem ferido afirmou que de fato houve um desentendimento com as proprietárias do bar e que o homem morto havia interferido, mas que logo após a briga ele se retirou do local, foi para casa, deixou a moto e retornou para a rua. Posteriormente, visualizou a vítima e mais um indivíduo em um carro. O veículo foi na direção dele, que saiu da frente do automóvel e correu até os fundos de uma loja de pneus. Os dois ocupantes do carro desembarcaram e foram a pé em direção ao indivíduo.

Neste momento, o que homem que acabou morrendo horas depois, não portava nenhum objeto, estando somente o terceiro indivíduo em posse de um facão. Ele então teria ido na direção do homem, que portava uma faca, e ambos iniciaram agressões físicas. O terceiro envolvido desferiu um golpe de facão nas costas do indivíduo que foi socorrido ao hospital, causando-lhe um corte.

Após este terceiro indivíduo ter desferido o golpe de facão, ele largou o objeto, retirou a faca da posse do homem e desferiu um golpe contra o indivíduo, que segurou a faca pela lâmina, o que lhe causou cortes nas duas mãos. Após segurar a faca, o indivíduo fugiu do local para pedir socorro.