Homem cotado entre os principais fornecedores de drogas do Sul do ES é preso no Rio

Cristiano de Freitas Santos, apontado como um dos principais fornecedores de drogas do Sul do ES Crédito: Polícia Civil de Campos

Cristiano de Freitas Santos, de 37 anos, apontado como um dos principais fornecedores de drogas do Sul do Espírito Santo, foi preso na manhã desta quarta-feira (21), em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem, conhecido como “Zim”, era investigado por abastecer o tráfico de drogas em cidades como Presidente Kennedy, Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim, além de ter sido condenado por homicídio.

"Ele figurou na lista dos 10 mais procurados do Espírito Santo e atualmente responde por tráfico de drogas" Thiago Viana - Titular da Delegacia de Presidente Kennedy

O mandado de prisão foi cumprido por volta das 6h desta quarta-feira (21), na localidade de Rio Preto, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A operação contou por Policiais Civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos, Policiais Civis do Espírito Santo, Policiais Civis da 123ª DP de Macaé e o Batalhão Ação com Cães (BAC), coordenados pela delegada Madeleine Dykeman, titular da Deam de Campos, delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Presidente Kennedy, e pelo delegado Pedro Emílio, da 123ª DP- Macaé.

Segundo informações passadas pela Polícia Civil de Campos, levantamentos da Polícia Civil do Espírito Santo apontavam que Cristiano possuía vários endereços em Campos dos Goytacazes, inclusive alguns que já foram alvos de buscas. “Ele tem vínculos em São Francisco [do Itabapoana], aqui em Campos, e ele é um traficante que se relaciona bem com todos os outros traficantes. Essa relação faz ele ter contato com todos eles e aí ele consegue esses locais de fuga”, aponta o delegado Thiago Viana.

Thiago Viana, delegado de Presidente Kennedy, e a titular da Deam de Campos, Madeleine Dykeman Crédito: Polícia Civil de Campos

Ainda de acordo com a Polícia Civil de Campos, havia uma suspeita de que Cristiano teria uma propriedade rural na cidade, por isso na terça-feira (20) policiais civis da Deam foram até às localidades de Ibitioca, Lagoa de Cima e Rio Preto, onde a propriedade foi encontrada.

Após uma “campana” que durou cerca de cinco horas, policiais fizeram um cerco e conseguiram prender o indivíduo. Com ele, foram encontradas duas pistolas, um revólver e munições. “Como a investigação mostra, ele era o grande distribuidor. Ele era um grande mandante [...] A arma provavelmente era aquela arma que ele utilizava para a sua própria proteção e ele vai ser autuado também pelo porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento do mandado de prisão que existia em desfavor dele” explicou a titular da Deam de Campos, Madeleine Dykeman.