Confusão em bar termina com homem morto a facadas em Jaguaré

Crime ocorreu na madrugada deste sábado (12), no bairro Seac. Dupla suspeita fugiu após o ataque, mas deixou os celulares no local. Polícia Civil investiga o caso.

Publicado em 12 de julho de 2025 às 14:18

Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma briga, em um bar no bairro Seac, em Jaguaré, na região Norte do Estado, na madrugada deste sábado (12). Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. >

De acordo com o relato do proprietário do bar, a confusão começou após um desentendimento entre a vítima e um homem que estava no estabelecimento. O suspeito deixou o local, mas retornou momentos depois acompanhado de outra pessoa. >

Ainda segundo o dono do bar, a dupla partiu para cima da vítima. Um dos envolvidos teria segurado o homem por trás enquanto o outro desferia os golpes com a faca. Após o ataque, os dois fugiram, mas acabaram deixando os celulares caírem no chão do bar. Os aparelhos foram recolhidos pela Polícia Militar e entregues na Delegacia de Polícia Civil do município. >

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Jaguaré. Nenhum suspeito foi detido até o momento, e detalhes da apuração não serão divulgados neste estágio. >

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia e posterior liberação aos familiares. >

A PC destaca que informações sobre o crime podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar fotos e vídeos. O anonimato é garantido. >

