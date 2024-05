PM apura o caso

Confusão em Aracruz: novo vídeo mostra PM puxando mulher pelos cabelos

As imagens ainda mostram a mulher sendo atingida diretamente no rosto com spray de pimenta; situação ocorreu na noite de sábado (25), em frente a uma casa de show

Mariana Lopes Repórter

Um novo vídeo recebido pela equipe de reportagem da TV Gazeta mostra a confusão na porta de uma casa de shows em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, de outro ângulo. O fato aconteceu na noite do último sábado (25), no Centro da cidade, e resultou na prisão de um homem de 27 anos que estava com a esposa, de 35.

No registro, é possível observar o homem, já imobilizado, sendo colocado no compartimento de uma viatura da Polícia Militar. Do lado de fora estava a mulher, falando ao telefone, momento em que um dos policiais pega um tubo de gás de pimenta e borrifa o spray no rosto dela.

Logo depois, é possível ver que a mulher se afasta, com o celular em mãos, e, no momento em que ela estava de costas, o policial puxa o cabelo dela e lança novamente o spray de pimenta.

Em nota enviada para a reportagem de A Gazeta no último domingo (26), a PM informou que homem e mulher estavam em estado de embriaguez, tentando entrar na casa de shows. Eles teriam sido impedidos porque estavam com frascos de vidro, o que não é permitido no local.

O homem, que não teve o nome divulgado, teria se irritado e chegou a empurrar a própria mulher, além de ter agredido um segurança com um copo, segundo a PM. Seguranças do estabelecimento relataram à corporação que o homem começou a gritar e atravessar a avenida em zigue-zague, tentando chamar a atenção. Ele saiu, retornou ao local e tentou agredir novamente a equipe de segurança, além de desrespeitar a presença policial.

A PM informou que foi dada voz de prisão ao homem por lesão corporal e perturbação da ordem pública. Ele teria resistido, e, por isso, os policiais precisaram fazer uso de algemas e de força moderada para contê-lo. A polícia acrescentou que a mulher também tentou impedir a ação policial, por isso, foi contida com gás de pimenta.

O que dizem as autoridades

Questionada sobre o conduta do policial, a Polícia Militar informou, em nota, que todas as circunstâncias que envolvem o atendimento do fato estão sendo devidamente apuradas, por meio de Inquérito Policial Militar, que já foi instaurado pelo comandante do 5º Batalhão da PM.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde foi autuado em flagrante por resistência à ação policial e lesão corporal. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz. A mulher, por sua vez, prestou depoimento e foi liberada.

