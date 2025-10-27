Investigação

Confusão do lado de fora termina com morte de homem em festa de sítio no ES

Tiro partiu de uma briga externa ao evento; vítima participava da festa em um sítio em São Roque do Canaã, no Noroeste capixaba

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:49

Um homem que participava de uma festa em um sítio no distrito de São Jacinto, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, morreu ao ser atingido por um tiro disparado durante uma confusão do lado de fora do evento. A proprietária do espaço contou à reportagem de A Gazeta que as pessoas envolvidas na briga que resultou nos disparos não são conhecidas dos organizadores.

A mulher, que preferiu não ser identificada, contou que cerca de 200 pessoas participavam da festa, organizada pelo próprio espaço. Ela disse que a confusão começou do lado de fora do sítio. Durante a briga, foram feitos disparos e um dos tiros atingiu um homem que estava dentro da área do evento.

A proprietária do sítio explicou que não sabe quem efetuou os disparos e não conhecia a vítima. O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de São Roque do Canaã e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Militar também foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

