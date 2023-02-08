Confronto em Vila Velha: bandido é preso com fuzil e camisa da polícia

Material apreendido em Vila velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem também tinha um mandado de prisão em aberto e é apontado como chefe do tráfico do bairro Soteco, que fica no mesmo município.

Durante patrulhamento na Avenida Antônio Leite, em Nova Ponta da Fruta, militares foram informados por moradores da região que um indivíduo estaria efetuando disparos de arma de fogo em um terreno baldio, às margens da Rodovia do Sol. Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram o suspeito com uma arma na mão. Quando percebeu a presença da Polícia Militar, ele fugiu atirando contra os agentes, que revidaram os tiros.

O homem acabou sendo alcançado e detido. Com ele também foram encontrados um colete balístico e carregador com 32 munições. Os policiais militares seguiram até a casa do detido, que fica na mesma região, e encontraram a camisa padrão da Polícia Civil. Dentro do banheiro foi achado a gandola do Exército e, em cima do sofá uma bolsa preta, que continha 16 munições.

O homem de 37 anos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, assim como as munições. Além disso, a Polícia Civil ressaltou que a camisa apreendida não se trata de uniforme da instituição, que possui identificação e padronização.

"Há uma investigação em andamento, com intuito de identificar o uso dessas camisas com escrita da Polícia Civil e o local onde elas estão sendo confeccionadas. Caso seja comprovado que o suspeito estava utilizando tal camisa, ele também pode responder pelo crime previsto no Artigo 46 da Lei de Contravenções Penais (usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce; usar, indevidamente, de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei)", informou.

Fugitivo

Secretária Estadual de Justiça (Sejus) informou que o detido era evadido da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv) desde o dia 17 de agosto do ano passado, após não retornar de uma saída temporária na data determinada.

Ele deu entrada no sistema prisional em 25 de agosto de 2017 por tráfico de drogas e há registro de outras prisões em dezembro de 2010 e em abril de 2017, pelo mesmo crime e por porte ilegal de arma de fogo.

Materiais apreendidos:

Dois carregadores de calibre 5,56; Um fuzil com bandoleira de calibre 5,56; Um colete balístico; 32 munições calibre 5,56; 16 munições de calibre 9mm; Uma camisa da Polícia Civil do Espírito Santo; Uma gandola do exército.