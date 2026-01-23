Homem foi preso

Condenado por abuso sexual infantil volta a ser alvo da PF em operação no ES

Foram apreendidos quatro dispositivos de armazenamento externo que continham cerca de 600 arquivos de conteúdo criminoso

Breno Alexandre Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:09

Operação da Polícia Federal apreendeu quatro dispositivos na casa de alvo Crédito: Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal (PF) prendeu um homem e apreendeu quatro dispositivos com indícios de armazenamento de conteúdos de abuso sexual infantil em Vitória, na manhã desta sexta-feira (23). Foi identificado que o suspeito teria compartilhado e guardado aproximadamente 600 arquivos, entre imagens e vídeos. Ele já havia sido condenado anteriormente pela prática dos mesmos crimes.

A Operação Rizoma cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória e apura a prática dos crimes que tratam do compartilhamento e armazenamento de material de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. O homem responderá novamente por esses crimes.

Operação Rizoma cumpriu mandado de busca e apreensão em Vitória Crédito: Polícia Federal

A corporação fez um alerta para pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar crianças e adolescentes, tanto no ambiente virtual quanto no físico, para protegê-los de abusos sexuais.

“Conversar abertamente sobre os riscos online, ensinar o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, e observar mudanças de comportamento são medidas fundamentais. Também é essencial que os jovens saibam como agir diante de contatos inadequados e sintam-se seguros para pedir ajuda. A prevenção, aliada à informação, é a forma mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar dos menores”, destacou a PF.

