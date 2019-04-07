Comerciante usa carro para imprensar ex-mulher contra a parede

Uma comerciante de 48 anos foi agredida pelo ex-marido, também comerciante e que não teve a idade revelada, de na tarde deste sábado (6), no restaurante que os dois são sócios, em Vitória. A agressão aconteceu por volta das 12 horas. A vítima relatou à polícia que eles estavam no estabelecimento quando o suspeito chegou com algumas compras.
Ao perguntar ao ex-marido sobre como estava o saldo bancário do restaurante, ele deu um soco na boca dela. Ainda em depoimento, ela relatou que o suspeito sempre foi agressivo e, depois da agressão de ontem, ela o avisou que procuraria a polícia.
Neste momento, o comerciante, que já estava dentro o carro, engatou a marcha ré e a imprensou com o veículo, contra a parede, várias vezes. Ela gritou, pediu socorro e foi atendida por um amigo, que também trabalha no restaurante. Quando ele chegou, o acusado já tinha fugido.
A Polícia Militar foi acionada e na ocorrência relata que a mulher teve escoriações nos lábios, inchaços e hematomas no braços e pernas. A vítima registrou um boletim de ocorrência no Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. No final da tarde deste sábado a vítima esteve no Departamento Médico Legal (DML) para fazer exame de corpo delito. O caso foi registrado no Plantão Especializado da Mulher e será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.