Comerciante é preso acusado de abusar de menina de 11 anos no ES

A vítima disse à polícia que já foi abusada sexualmente pelo acusado três vezes, dentro do bar dele, em Coqueiral de Itaparica. Ele foi preso em flagrante