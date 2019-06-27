Home
Comerciante é acusado de aliciar viciados para furtar mercadorias no ES

Segundo a Polícia, Pedro Luis Ignácio Sizote, 46 anos, chegava a até penhorar documentos de usuários até que eles trouxessem produtos que interessassem o dono do bar