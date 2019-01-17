Home
>
Polícia
>
Com passado brilhante, morto em calçada foi para rua após morte do pai

Com passado brilhante, morto em calçada foi para rua após morte do pai

A família de Fabiano Dell Salles diz que, antes de viver nas ruas, ele havia passado no vestibular da Ufes e em um concurso público para trabalhar em um banco