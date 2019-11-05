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Vitória

Com medo do filho, mãe se tranca em banheiro e pede ajuda em Jardim da Penha

O filho, um homem de 25 anos, foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 14:02

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 14:02

Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, em Jardim da Penha Crédito: Isaac Ribeiro
Uma ocorrência policial movimentou a Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta terça-feira (05). A informação inicial denunciada à Polícia Militar era de que um homem mantinha um familiar refém em um edifício por volta das 9h30. Ao chegar ao local, o sargento Pedra constatou que havia necessidade de acionar a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Após cerca de uma hora de negociação, os militares identificaram que um jovem estava com a mãe no imóvel.
"Foi constatado que esse paciente, que faz tratamento psiquiátrico, irresignado por não ter conseguido acessar a internet, ficou muito nervoso. A mãe, pensando em resguardar a sua integridade física, se trancou no banheiro e começou a trocar mensagens com a síndica."
Sargento Pedra - Policial militar
Os vizinhos acionaram a PM. Com a chegada dos negociadores da polícia, após uma hora de diálogo, o jovem resolveu deixar o imóvel. Ele foi atendido em uma ambulância do Samu ainda no local e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica. Ele a mãe dele não ficaram feridos.

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