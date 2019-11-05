Com medo do filho, mãe se tranca em banheiro e pede ajuda em Jardim da Penha

"Foi constatado que esse paciente, que faz tratamento psiquiátrico, irresignado por não ter conseguido acessar a internet, ficou muito nervoso. A mãe, pensando em resguardar a sua integridade física, se trancou no banheiro e começou a trocar mensagens com a síndica."

Os vizinhos acionaram a PM. Com a chegada dos negociadores da polícia, após uma hora de diálogo, o jovem resolveu deixar o imóvel. Ele foi atendido em uma ambulância do Samu ainda no local e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica. Ele a mãe dele não ficaram feridos.